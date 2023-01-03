1 yılda 857 kişiye iş imkânı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi projesi sayesinde, 2022 yılında 857 vatandaşın işe yerleştirilmesi sağlandı.

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  • 03.01.2023 09:41
  • Güncelleme: 03.01.2023 09:52
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1 yılda 857 kişiye iş imkânı sağladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi projesi sayesinde, 2022 yılında 857 vatandaşın işe yerleştirilmesi sağlandı.

Kayseri’de altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra insana dokunan, sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri de özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde istihdama katkı sunan kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, büyük ilgi görüyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde işveren ile iş arayanı buluşturan, istihdama yönelik büyük bir paydaş ağına sahip olan ve 9 Kasım 2021’de hayata geçirilen Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında yaptığı çalışmalarla 84 bin 108 yönlendirme hizmeti gerçekleştirdi. 1 yılda 3 bin 595 başvuru alan Kayseri Kariyer Merkezi, 857 vatandaşı uygun pozisyona yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken, bu çerçevede hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya da gayret gösteriyor. Vatandaşlarla etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkânı sağlıyor.

9 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Kariyer Merkezi adı altında faaliyet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi’nin kariyer, danışmanlık ve istihdam odaklı kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor.

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İHA

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