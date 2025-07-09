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Kayseri Kariyer Merkezi 1437 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti

Kayseri'de iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Kariyer Merkezi, 2025 yılının ilk altı ayında önemli bir başarıya imza attı. Merkez, toplamda 1.437 kişinin istihdamına aracılık ederek, iş arayanlar ve firmalar arasındaki bağı güçlendirdi.

Kayseri Kariyer Merkezi 1437 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti

 İstihdam İhtiyacının Yüzde 50'si Karşılandı

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla firmalardan gelen 3.521 işçi talebinin yarısını karşılayarak dikkat çekti. Bu süreçte, 6 aylık dönemde yapılan başvuruların sayısı 3.451 olarak kaydedildi. Ayrıca, 1.438 ilan verildi ve 197.424 SMS yönlendirmesi yapıldı.

Haziran Ayında Öne Çıkan Rakamlar

2025 yılı Haziran ayında, Kariyer Merkezi 257 kişinin istihdamına destek sağladı. Bu dönemde 244 ilan yayınlandı, 698 başvuru alındı ve 733 işçi talebi gerçekleşti. SMS yönlendirmeleri ise 39.190’a ulaştı.

Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayanlar için önemli bir kaynak olmaya devam ederken, şehrin ekonomik gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

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