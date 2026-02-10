Kayseri Kariyer Merkezi, 269 İstihdama daha öncü oldu

İnsan odaklı sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veren ve bu doğrultuda hizmetlerini çeşitlendirerek arttıran Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en önemli konulardan istihdama ilişkin hem işverene hem de işçiye katkısını sürdürüyor.

Bu çerçevede 2026 yılına da iyi bir ivme ile giren Büyükşehir’in istihdama aracı kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, yüzlerce kişinin istihdamına aracılı etti, başvuruyu işledi, ilanları yönetti ve bilgilendirmeyi sağladı.

Buna göre Kayseri Kariyer Merkezi, 2026 yılı Ocak ayında toplam 269 kişinin istihdamına köprü olurken, 47 bin 772 SMS’i de yönlendirdi. Söz konusu 1 aylık süreçte başvuru sayısı 448, ilan sayısı 280 ve talep edilen işçi sayısı ise 947 olarak gerçekleşti.

Kayseri Kariyer Merkezi, tüm bunların yanında işveren ve işçilere yönelik konularına göre danışmanlık yaparak bilgilendirmeyi de sürdürüyor.