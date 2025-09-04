Kayseri Kariyer Merkezi Ağustos ayında yüzlerce istihdama vesile oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik vizyonuyla, istihdam alanında da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Kariyer Merkezi, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve üniversitelerle iş birliği yaparak, kentteki istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ağustos ayında gerçekleştirilen faaliyetler arasında 52 bin 548 SMS yönlendirmesi, 742 başvuru, 325 ilan ve 870 talep edilen işçi sayısı yer aldı.

2025'in İlk Sekiz Ayında İstihdama Önemli Katkı

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının ilk sekiz ayında da istihdama katkı sağladı. Bu dönemde 286 bin 163 SMS yönlendirmesi, 5 bin 242 başvuru, bin 995 ilan ve 4 bin 928 talep edilen işçi sayısını yöneterek, toplam bin 992 vatandaşın iş bulmasına yardımcı oldu.

Kayseri Kariyer Merkezi'nin bu çabaları, kentin istihdam oranını artırma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.