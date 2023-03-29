Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

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  • 29.03.2023 12:06
  • Güncelleme: 29.03.2023 12:06
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Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

Bu zamana kadar bin 500 kişiye iş imkânı sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi’nin, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan depremzedelere de destek olduğu açıklandı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayanı buluşturan, istihdama yönelik büyük bir paydaş ağına sahip olan Kayseri Kariyer Merkezi projesi büyük ilgi görüyor. İstihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren merkez, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkânı sağlıyor.

Kayseri Kariyer Merkezi Sorumlusu Kenan Tosun, bir yıl içerisinde 4 bin 500 iş başvurusu aldıklarını ve bin 500 kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı. Tosun, “Birimimiz açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. Bu dönem içerisinde 4 bin 500 iş başvurusu aldık. Bin 500 kişi işe yerleşti. Toplamda 13 paydaşız. Ağabeyliğini Büyükşehir Belediye’miz yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ekonomik sorumluluklar üstlenen bir birim. Akademisyen hocalarımızın olduğu, kamu kurum kuruluşlarının bu oluşumun içerisinde olan bir yapı. İlk yıllar için bin 500 kişiye iş bulmak bizim için iyi bir şey. Bu dönem son bir ay içerisinde depremle alakalı başvuruların sayısı da oldukça arttı. Bizler bu konuda depremzede vatandaşlarımıza ne yapabiliriz konusunu düşündük ve bize başvuru yaptıklarında destek olabileceğimiz firmalarla görüşerek yönlendirme yapmaya başladık” şeklinde konuştu. 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BU HİZMETİNDEN GERÇEKTEN MEMNUNUM”

İş başvuruları hakkında bilgi almaya gelen ve iş başvurusu yapan Buse Sağanak da, ‘Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden gerçekten memnunum’ diyerek, “İş bulmamız gerekiyordu. Kayseri Kariyer Merkezi’ne başvurduk ve şu an iş arıyoruz. İş bulacağız inşallah” diye konuştu.
İş arayan Hanife Ön ise “Her alanda iş imkânı bulmak için yardımcı oluyorlar” dedi.

1ha

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