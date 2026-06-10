Kayseri Kariyer Merkezi bu ay da 222 kişinin istihdamına aracı oldu

Kayseri’de iş arayan ile işvereni buluşturma noktasında köprü görevi üstlenen Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama yönelik kuruluşu Kayser Kayseri Merkezi, Mayıs ayında da yüzlerce kişinin vesile oldu.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, sanayi ve ticaret şehir Kayseri’de hemen her sektörde oluşan eleman ihtiyacı ile iş gücünü takip ederek işçi ile işvereni bir araya getirmeye devam ediyor.

Kayseri Kariyer Merkezi bu kapsamda Mayıs ayında 222 vatandaşın istihdamına katkı aracı olurken ayrıca 1 aylık süre zarfında 37 bin 868 SMS yönlendirmesi, 324 başvuru, 225 ilan ve bin 671 işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık yapan Kayseri Kariyer Merkezi, iş birliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile bu önemli görevi yerine getirmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürürken 2026 yılının ilk 5 ayında toplam 1.308 kişinin istihdamına vesile oldu.