Kayseri Kariyer Merkezi ile bir ayda 324 kişi işe yerleşti

Sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de istihdam ihtiyacı noktasında tarafları buluşturarak iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmalar arasında iletişimi sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, bu önemli hizmeti sayesinde bugüne dek binlerce istihdama aracılık ederken, 2025 yılı Eylül ayında da bu özverisini sürdürdü.

1 Ayda 300’ün Üzerinde Kişinin İstihdamına Katkı

Kayseri’de, 1 aylık süreçte toplam 324 kişinin istihdamına aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, yine söz konusu süreçte 763 başvuru, 320 ilan ve 68 bin 24 SMS yönlendirmesi işlemlerini yönetirken, süreç içerisinde talep edilen işçi miktarı ise bin 181 oldu.

Aylık 250’den Fazla Kişinin İstihdamına Aracılık ile 9 Ayda 2 Bin 316 İstihdam

Özverili gayretleri ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılındaki toplam 9 aylık süreçte, 2 bin 316 kişinin istihdamına aracılık etmek suretiyle katkı sağlarken, bu süreçte aylık ortalama 250’nin üzerinde istihdama imkân sağlamış oldu. 9 aylık süreç içerisinde 6 bin 5 başvuru, 354 bin 187 SMS yönlendirmesi ve 2 bin 315 ilanın işlenmesini gerçekleştiren Kayseri Kariyer Merkezi’nde, bu süreçte toplam 6 bin 109 talep edilen işçi miktarı meydana geldi.

Kayseri Kariyer Merkezi ayrıca şehrin iş ve işçi ihtiyacına yönelik faaliyetlerinde konuya ilişkin firmalardan ve insan kaynakları yöneticilerinden ziyaretçileri de merkezinde ağırlayarak istişarelerde bulunmayı sürdürüyor.