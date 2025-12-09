Kayseri kariyer Merkezi'nde 351 kişiye iş imkanı sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iş ve işçi arayanları bir araya getirmeye devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının Kasım ayında 351 kişinin istihdamına aracılık ederek şehrin üretim süreçlerine önemli bir katkı sundu. 1 aylık sürede 2 bin 141 talep edilen işçi için 336 ilan yayınlanırken, 709 başvuru yapıldı. 1 ayda 74 bin 572 yönlendirme (SMS) yapılırken, 351 kişi iş imkânı buldu.

11 Ayda 2 Bin 930 Kişi İstihdam

Kayseri Kariyer Merkezi, 11 aylık süreçte ise 7 bin 316 başvuru alarak, 493 bin 426 kişiyi yönlendirdi. Toplamda 2 bin 930 kişi istihdama dâhil edilerek, 2 bin 967 ilan yayımlandı. İstihdam talepleri ise 8 bin 976 kişiye ulaştı. Kayseri’nin sanayi ve ticaret kapasitesine katkı sağlamak amacıyla kurulan bu merkez, iş arayan ile işveren arasında köprü görevi üstlenerek hem vatandaşa hem de işletmelere önemli bir destek sunuyor.

Sanayi şehri Kayseri’nin ihtiyacı olan vasıflı ve vasıfsız eleman açığını hızlıca karşılayan Kariyer Merkezi, özellikle sanayinin aradığı teknik ve ara eleman ihtiyacını da karşılamak için etkin bir platform haline geldi.

Kayseri Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasında köklü ve kalıcı çözümler sunmaya devam edecek.