Kayseri Kariyer Merkezi'nden İstihdama 263 Kişilik Katkı

Ekim ayında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, toplamda 64 bin 667 SMS yönlendirmesi yapıldı. Bu süreçte 602 başvuru alınırken, 316 ilan işleme alındı. İlanlarda talep edilen işçi sayısı ise 726 olarak belirlendi.

10 Aylık Süreçte 2.500'ün Üzerinde İstihdam

2025 yılının Ekim ayına kadar olan 10 aylık süreçte, Kayseri Kariyer Merkezi toplam 2 bin 579 kişinin istihdamına aracılık etti. Bu süre zarfında 6 bin 607 başvuru işleme alındı ve 418 bin 854 SMS yönlendirmesi yapıldı. Ayrıca, 10 aylık süreçte 2 bin 631 ilan oluşturuldu ve talep edilen işçi sayısı 6 bin 835 olarak kaydedildi.

Kayseri Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasına sağladığı katkılarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve istihdamı desteklemeyi sürdürüyor.