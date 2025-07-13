Kayseri Kavruluyor: Gölgede Hayat, Kovada Ferahlık!

Kayseri'de kavurucu sıcaklar iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Araç termometrelerinin zaman zaman 44 dereceyi göstermesiyle birlikte, vatandaşlar kendilerine özgü yöntemlerle serinleme arayışına girdi.

Kayseri Kavruluyor: Gölgede Hayat, Kovada Ferahlık!

Kimi gölgeli bir ağacın altına sığınıp sıcağı sessizce geçiştirmeye çalıştı, kimiyse ayaklarını buz gibi su dolu bir kovaya sokarak günü ferahlatma peşine düştü. Şehrin bazı sokaklarında ise vantilatörler balkonlardan değil, kaldırım kenarlarından çalıştırıldı. 

Süs havuzlarında şen kahkahalar atan çocukların görüntüleri, Kayseri’nin yaz sıcaklarında bile gülümseten manzaralar sunduğunu gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çeşmede ise serinlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu; yüzünü yıkayıp nefes almaya çalışan herkesin tek arzusu: bir nebze serinlik.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıktığına dikkat çekerek, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşları öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi

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