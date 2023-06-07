Kayseri kavşakları rengarenk

Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan refüj, kavşak ve yeşil alanlarda yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimlerine başladı. Bu çerçevede 100 bin adet çiçek toprakla buluştu.

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  • 07.06.2023 14:26
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:59
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Kayseri kavşakları rengarenk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan refüj, kavşak ve yeşil alanlarda yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimlerine başladı. Bu çerçevede 100 bin adet çiçek toprakla buluştu.

İlçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında, ilçenin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve oyun alanlarında yaz ayları için mevsimlik çiçek ve bitkilerin dikimlerine başladı. Top kadife, begonya ve petunya gibi rengarenk çiçekler, özellikle refüj ve kavşakları görsel açıdan daha da güzelleştiriyor. İlçemizi daha yaşanabilir, nefese alan ve en güzel hâle getirmek için tüm birimler olarak canla başla çalışıyoruz. Belediye olarak yaptığımız her dikim çalışması çevre ve doğa bakımından farklı bir anlam ve değer taşımaktadır. Ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışmalarımız her alanda tüm hızıyla devam ediyor. Dikmiş olduğumuz 100 bin adet çiçekle Melikgazi’mizi daha yeşil hale getirmek içindir gayret ediyoruz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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