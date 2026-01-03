Kayseri Kayak İl Birinciliği Snovbord Büyük Slalom yarışları yapıldı

Kayseri Kayak İl Birinciliği 2025-2026 Sezonu Snovbord Büyük Slalom yarışları ödül töreninin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu gerçekleştirilen Kayseri Kayak İl Birinciliği 2025-2026 Sezonu, Snovbord Büyük Slalom resmi sonuçları tamamlandı.

U11 Kadın Ligi’nde K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü’nden Melis Uğurlu birinci olarak altın madalyaya sahip olurken aynı kulüpten Defne Umay Arslan ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Üçüncülüğü ise EYOK Spor Kulübü’nden İpek Patmano olarak bronz madalya kazandı. U11 Erkek Ligi’nde EYOK Spor Kulübü’nden Aziz Talha İmamoğlu birinci olarak altın madalyayı kulübüne götürürken aynı kulüpten Kerem Kocapaşa gümüş madalyanın, EYOK Kids Club Spor Kulübü’nden Ali Kaan Ekinci ise bronz madalyanın sahibi oldu. U13 Kadın Ligi’nde Hacılar Kardelen Spor Kulübü’nden Bengisu Kesdoğan en kısa tur süresiyle altın madalyayı alırken FERDİ Spor Merkezi’nden Betül Erva Kaya gümüş, EYOK Spor Kulübü’nden Ecrin Genel bronz madalya aldı. U13 Erkek Ligi’nde EYOK Kids Club Spor Kulübü’nden Mete Ünlü en kısa tur süresiyle altın madalyanın sahibi olurken Hacılar Kardelen Spor Kulübü’nden Melih Kakillioğlu gümüş madalyanın, K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü’nden Öztürk Cihangir Arslan ise bronz madalyanın sahibi oldu. U15 Kadın Ligi’nin kazananı KAR Sis Spor Kulübü’nden Zeynep Dila Arslantaş olurken ikincilikte Erciyes Doğa Kış Sporları Spor Kulübü’nden Bengü Çakır, üçüncülükte EYOK Kids Club Spor Kulübü’nden İnci Havva Ekinci yer aldı. U15 Erkek Ligi’nin kazananı EYOK Spor Kulübü’nden Cafer Ediz Cingöz olurken gümüş ve bronz madalyalar EYOK Kids Club Spor Kulübü’nden Münib Hakan Ekinci’yle Adnan Esat Yıldırım’a gitti. U18 Kadın Ligi’nde altın ve bronz madalya Talas Spor Kulübü’nden Aysima Kılıç ile Saadet Sena Seda’ya, gümüş madalya ise Hisarcık Spor Kulübü’nden Melike Maraş’a gitti. U18 Erkek Ligi’nde altın madalyanın sahibi Talas Spor Kulübü’nden Ömer Faruk Delitaş, gümüş ve bronz madalyaların sahibi ise EYOK Spor Kulübü’nden Orhun Atilla Yılmaz’la Kamil Eren Şimşek oldu. 18 Yaş Üstü Erkek Ligi’nde Erciyes Doğa Kış Sporları Kulübü’nden Kadir Uçmaz, en kısa tur süresiyle birinciliği alırken K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü’nden Mustafa Ergen gümüş madalyayı, Erciyes Doğa Kış Sporları Kulübü’nden Ömer Uçmaz ise bronz madalyayı kazandı. 18 Yaş Üstü Kadın Ligi’nde EYOK Kids Club Spor Kulübü’nden Nesibe Yağmur Şengül ile Miray Özsoy altın ve gümüş madalyaları kulüplerine götürürken Talas Spor Kulübü’nden Azra Acar bronz madalyanın sahibi oldu. Yarış ödül töreninin ardından sona erdi.