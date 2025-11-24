Kayseri, kayıtlı Suriyeli sayısında 11'nci sırada

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 20 Kasım 2025 tarihi itibariyle 63 bin 8 kişi olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 466 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,16 olarak açıklandı.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan, 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 657 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 16 Ekim ile 20 Kasım tarihleri arasında bulunan 35 günde Kayseri’den 649 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.

KAYSERİ 11’NCİ SIRADA

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı iller bazında şu şekilde;

1.İstanbul 417 bin 725

2.Gaziantep 333 bin bin 849

3.Şanlıurfa 197 bin 17

4.Adana 179 bin 146

5.Hatay 154 bin 90

6.Mersin 152 bin

7.Bursa 140 bin 805

8.Konya 102 bin 890

9.İzmir 100 bin 247

10.Ankara 70 bin 937

11.Kahramanmaraş 58 bin 317

12.Kayseri 63 bin 8