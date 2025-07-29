Kayseri KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'ni Açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, geleneksel yıl sonu sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sergi, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açılacak.

Kayseri KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'ni Açıyor

Bu yılki sergide, KAYMEK'in farklı kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilenecek. Sergi, 13.30 ile 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak ve ziyaretçilere çeşitli etkinlikler sunulacak. Çocuklar için oyun alanları, workshoplar ve müzik etkinlikleri ile dolu bir program hazırlandı.

Sergide, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca 77 farklı el sanatları branşında üretilen toplam 1155 eser yer alacak. Ayrıca, Osmanlı Fotoğrafçılığı standı ile o döneme ait kıyafetlerle çekim imkanı da sunulacak.

KAYMEK, şehir merkezinde ve ilçelerdeki 40 farklı tesiste sunduğu eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile her yaştan bireye ulaşmayı hedefliyor. 2025 Aile Yılı kapsamında, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin de satışının yapılacağı sergi, Kayseri halkını sanata ve kültüre davet ediyor.

Sanatseverlerin ilgisini çekmesi beklenen bu etkinlik, Kayseri’nin kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Haber Merkezi

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