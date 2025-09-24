  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti

Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti

Kayseri'de gençlerin sesi olmak amacıyla yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gençlerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti

Kent Konseyi’nin yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda aktif rol almasını teşvik edecek. İlk toplantıda, gençlerle yapılan etkileşimler ve gelecekteki projelere dair fikir alışverişleri yapıldı.

Toplantıda, gençlerin bağımlılıkla mücadele ve sosyal sorunlar gibi konularda daha fazla bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. Gençlerin, şehirdeki gelişmelere katkıda bulunmaları ve kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmaları amaçlanıyor.

Kayseri Kent Konseyi, bu tür etkinliklerle gençlerin şehir yönetimine katılımlarını artırmayı ve onların potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor. Gençlik Meclisi, gelecekte yapılacak projelerle Kayseri’nin sosyal dokusuna katkıda bulunmayı planlıyor.

Toplantıda ayrıca, gençlere yönelik çeşitli hizmetler ve projeler hakkında bilgi verildi. Bu projelerin, gençlerin eğitim, spor ve sosyal hayatlarına katkı sağlaması bekleniyor. Gençlik Meclisi, 65 üyeden oluşan bir yapı ile temsil edilecek ve başkanlık için yapılan seçimde Taha Tunç, başkan olarak seçildi.

Gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu tür toplantılar, Kayseri’nin geleceğinde önemli bir rol oynaması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Prof. Dr. Kerim Güney, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor
Eğribucak'ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Eğribucak’ta Yeni İtfaiye Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu'nda Eğlenceli Etkinlik
Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu’nda Eğlenceli Etkinlik
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!