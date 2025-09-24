Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeniden Faaliyete Geçti

Kent Konseyi’nin yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda aktif rol almasını teşvik edecek. İlk toplantıda, gençlerle yapılan etkileşimler ve gelecekteki projelere dair fikir alışverişleri yapıldı.

Toplantıda, gençlerin bağımlılıkla mücadele ve sosyal sorunlar gibi konularda daha fazla bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. Gençlerin, şehirdeki gelişmelere katkıda bulunmaları ve kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmaları amaçlanıyor.

Kayseri Kent Konseyi, bu tür etkinliklerle gençlerin şehir yönetimine katılımlarını artırmayı ve onların potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor. Gençlik Meclisi, gelecekte yapılacak projelerle Kayseri’nin sosyal dokusuna katkıda bulunmayı planlıyor.

Toplantıda ayrıca, gençlere yönelik çeşitli hizmetler ve projeler hakkında bilgi verildi. Bu projelerin, gençlerin eğitim, spor ve sosyal hayatlarına katkı sağlaması bekleniyor. Gençlik Meclisi, 65 üyeden oluşan bir yapı ile temsil edilecek ve başkanlık için yapılan seçimde Taha Tunç, başkan olarak seçildi.

Gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu tür toplantılar, Kayseri’nin geleceğinde önemli bir rol oynaması açısından büyük bir fırsat sunuyor.