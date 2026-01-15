  • Haberler
  Kayseri Kent Konseyi'nde 'Kent Gönüllüleri' başvuruları Başladı

Kayseri Kent Konseyi'nde 'Kent Gönüllüleri' başvuruları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehirdeki özverili çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi, vatandaşların kent yaşamına daha aktif katılım sağlaması amacıyla önemli bir adım attı. Kayseri Kent Konseyi Kent Gönüllüleri için başvuru sistemi, internet sitesinde erişime açıldı.

Kent bilincini güçlendirmek, sosyal, kültürel ve çevresel çalışmalara gönüllü katkı sunmak isteyen vatandaşlar, kayserikentkonseyi.org.tr/GonulluOl adresi üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabilecek. Oluşturulan bu sistem sayesinde Kayserililer, yaşadıkları kente dair çalışmalarda aktif rol alarak Kent Konseyi faaliyetlerine gönüllü olarak destek verebilecek.

Gönüllülükle, Şehirle İlgili Katılımcılığın Arttırılması ve Kentlilik Bilincinin Güçlendirilmesi Amaçlanıyor

Hayata geçirilen Kent Gönüllüleri Sistemi ile birlikte şehirle ilgili çalışmalarda katılımcılığın arttırılması ve kentlilik bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Gönüllüler; sosyal projelerden kültürel etkinliklere, çevre duyarlılığı çalışmalarından eğitim ve farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda aktif olarak yer alabilecek. Bu sayede kentin ihtiyaçlarına yönelik projelerin toplumun farklı kesimlerinin katkısıyla şekillenmesi amaçlanıyor.

Farklı Yaş Grupları, Meslekler ve İlgi Alanlarından Vatandaşların Katılımına Açık

Farklı yaş grupları, meslekler ve ilgi alanlarından vatandaşların katılımına açık olan Kent Gönüllüleri Sistemi, şehirle ilgili süreçlerde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Uygulama ile Kayseri’nin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar, kent gönüllüsü olarak bu sürecin bir parçası olmaya davet ediliyor.

