Kayseri Kent Konseyi'nden Fosil Çalışmaları Etkinliği

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ve çeşitli daire başkanları gibi önemli isimler katıldı. Sunumda, Kayseri ve çevresindeki fosil buluntularının bilimsel değeri üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, fosillerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Başoğlu, Kayseri'de keşfedilen fosillerin tarihsel önemini vurgularken, bu tür bilimsel çalışmaların şehrin kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Etkinlik, katılımcılara doğa tarihi ve fosil buluntuları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu ve Kayseri’nin kültürel mirasının korunması konusunda farkındalık oluşturdu.

Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret

Etkinlik sonrası Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başoğlu, kazı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Büyükkılıç, yapılan çalışmalarda ekibe başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kayseri Kent Konseyi, bilimsel çalışmalarla şehrin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.