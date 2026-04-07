  • Kayseri Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Grubu Toplandı

Kayseri Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Grubu, Prof. Dr. Osman Özssoy başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ'un da katıldığı bu toplantıda, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ile üzerinde çalışılan projeler ele alındı.

Toplantıda, devam eden Mimar Sinan Haftası etkinlikleri, Kayseri Kapalı Çarşı, Gön Han ve Pamuk Han'ın işlevlendirilmesi çalıştayı gündeme geldi. Katılımcılar, Melikgazi Medresesi'nin gün yüzüne çıkarılması, Yörük Türkmen Çadırı için öneriler gibi güncel konuların yanı sıra geçmişte gerçekleştirilen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Osman Özssoy, Kayseri'nin kültürel mirasının korunmasının önemine vurgu yaparak, bu tür toplantıların şehrin tarihi değerlerini daha iyi anlamak ve korumak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ise, projelerin hayata geçirilmesi için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda alınan kararların, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kent Konseyi, bu tür etkinliklerle Kayseri'nin zengin mirasını koruma ve geliştirme hedefini sürdürecek.

Haber Merkezi

