Kayseri Kent Konseyi, tarihi mekanları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi, şehrin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Kentin turizm açısından en önemli noktalarından olan Gön Hanı, Vezir Hanı ve Bedesten, restorasyon çalışmaları çerçevesinde incelendi.

Melikgazi Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Gön Hanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restorasyon çalışması gerçekleştirdiği Vezir Hanı ve Bedesten’de, Kayseri Kent Konseyi üyeleri tarafından inceleme gezisi gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür gezilerin şehrin kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Altuntuğ, "Yapılan bu çalışmalar dolayısıyla başta Melikgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bilgileri biz de tüm Kayseri’ye yayacağız ve bu şekilde buralar daha kıymetli olacak" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Gön Hanı hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktararak, restorasyon sürecinin detaylarını paylaştı.

Önümüzdeki günlerde, Kayseri Kent Konseyi’nin Kültepe Kaniş Karum gezisini de gerçekleştireceği duyuruldu.

Kayseri Kent Konseyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden yapılandırıldı. Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif çalışmalarına devam ediyor. Bu tür etkinlikler, şehrin tarihî değerlerinin korunması ve tanıtılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.