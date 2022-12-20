Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin büyük büyük bölümünde etkili oldu. Hisarcık gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 santimi buldu. 

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  • 20.12.2022 11:21
  • Güncelleme: 20.12.2022 11:21
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Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Kayseri ve ilçelerinde bugün için kar uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Sezonun ilk karı, kent merkezine düştü. Kentin yüksek kesimleri yağıştan daha fazla etkilendi. Merkezde kar zeminde tutmazken, Hisarcık gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 santimi buldu. Her taraf beyaza büründü.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Çarşamba ve takip eden günlerde ise yağış beklenmiyor. Kayseri’yi sisli, puslu, parçalı bulutlu ve soğuk günler bekliyor. Sıcaklıkların, en düşük eksi 4, en yüksek 6 dereceler düzeyinde olması tahmin ediliyor. 

Kayseri’nin ilçelerinde de hava durumu ve sıcaklıklar, kent merkezi değerlerine yakın olacak. 

ERCİYES’TE DE KAR YAĞIŞI KESİLECEK 

Meteoroloji tahmin değerlendirme raporuna göre önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de kar yağışı yarı yerini sisli, az bulutlu bir havaya bırakacak. Kayak sezonunun açılabilmesi için suni karlama çalışmaları hava koşullarına göre devam ediyor.

1ha

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