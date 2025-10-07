Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle ve Fırat Plastik’in sponsorluğunda düzenlenecek olan “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi”, 14 Ekim 2025 Salı günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zirve, kentsel dönüşümün farklı boyutlarını ele alarak, yerel yönetimlerin dönüşüm süreçlerindeki rolünü güçlendirmeyi, şehirlerin dirençliliğini artırmayı ve Kayseri özelinde uygulanabilir dönüşüm modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Zirvede, Kayseri ve bölge illerinde zeminin ve depremselliğin kentsel dönüşümle ilişkisi, yerel yönetimlerin kent dönüşümündeki rolü, bina tamamlama sigortasının önemi, teknolojinin gayrimenkul ve dönüşüm süreçlerindeki kullanımı gibi çok boyutlu konular uzmanlar ve yöneticiler tarafından masaya yatırılacak.

Programda, İstanbul, Ordu, Erzurum, Samsun, Konya gibi birçok ilden yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları da yer alacak. Katılımcılar, hem mevcut dönüşüm pratiklerini değerlendirme hem de şehirlerin geleceğini şekillendirecek yeni yaklaşımları tartışma fırsatı bulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, Kayseri’de yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, planlama süreçleri ve sektörel yaklaşımlar da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.

Zirvenin sonunda, Kayseri’nin ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş kentsel dönüşüm uygulama modeli önerileri paylaşılacak.

Kayseri merkezli başarılı dönüşüm projelerinin sunulacağı program, aynı zamanda şehirlerin birbirinden öğrenmesini teşvik eden bir platform işlevi görecek.