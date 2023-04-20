Kayseri kesinleşmiş milletvekilliği aday listesi

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri’ne sayılı günler kaldı. Adaylar seçim çalışması yürütürken YSK da seçim takvimini işletmeye devam ediyor. YSK bugün, partilerin verdiği milletvekili aday listelerindeki incelemesini tamamladı ve kesin aday listesini açıkladı. İl il kesin aday listesine göre Kayseri’den 20 parti milletvekilliği seçiminde pusuladaki yerini alacak. Kentte 5 de bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bağımsızlar ve her partiden 10 isim olmak üzere toplam 205 aday, milletvekili seçilebilmek için yarışacak.

Kayseri’de toplam 3 bin 170 seçim sandığı kurulacak ve 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak.

YSK tarafından açıklanan partilerin ve bağımsızların Kayseri kesinleşmiş aday listesi şu şekilde:

MİLLET PARTİSİ

1- Mustafa İdiz

2- Osman İkinci

3- Mehmet Sümer

4- Hayrettin Cengiz

5- Nadi Kaynak

6- Hasan Öztürk

7- Menduh Tokyay

8- Eda Pınarbaşı

9- Ahmet Yarılkaya

10- Ömer Ulutekin

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1- Süreyya Arcan Kara

2- Yakup Timur

3- Arif Duran

4- Nuran Türel

5- Furkan Azat Erdem

6- Nurullah Arslan

7- Azime Kurt

8- Selami Catar

9- Eyüp Akın

10- Enes Ataş

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1- Ali Rıza Aydın

2- Sevda Çiçek

3- Fatma İplikci

4- Havise Atlıhan

5- Nezihe Özdemir

6- Berkan Karakaya

7- Muhammed Bayram

8- Murat Karakaya

9- Melih Can Gökmenoğlu

10- Berfin Gişioğlu

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1- Ogün Duran

2- Pınar Avcı

3- Mehmet Ceran

4- Berkan Derun

5- Umut Kuruç Kılçer

6- Başak Odabaş

7- Suphan Sucuğ

8- Songül Ok Çataltepe

9- Bilgütay Hakkı Durna

10- Ozan Keçeci

SOL PARTİ

1- Tebessüm Zeril Özdağ

2- İldeniz Köksal

3- Ahmet Samed Mutlu

4- Yusuf Can Coşkun

5- Mehtap Kaya

6- Cem Tolga Yıldız

7- Özge İnal

8- Ali Özülke

9- Mesut Kaan Aktop

10- Mert Akyüz

GENÇ PARTİ

1- Eyüp Kutay

2- Ahmet Duvan

3- Mehmet Güven

4- Ergün Savrum

5- Eser Yılmaz

6- Mesut Erbay

7- Ergun Erdoğan

8- Yasin Altıparmak

9- Mustafa Sarıduman

10- Mehmet Beder

MEMLEKET PARTİSİ

1- Hasan Çetin

2- Furkan Ahmet Tecer

3- Beyza Şahin

4- Tunahan Önder

5- Yusuf İhsan Atasun

6- İsmail Furkan Altan

7- Ali Kerem Yağcıoğlu

8- Nuri Furkan Sarı

9- Yasir Çakmak

10- Yılmaz Altın

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1- Hakan Satılmış

2- Atilla Öniz

3- Murat Kelek

4- Ercan Yozgat

5- Fatih Koç

6- Ahmet Yıldız

7- Ramazan Güneş

8- Cengiz Göksün

9- Bünyamin Mert

10- Gazi Karataş

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- Hulusi Akar

2- Ayşe Böhürler

3- Şaban Çopuroğlu

4- Murat Cahid Cıngı

5- Sayın Bayar Özsoy

6- Mahmut Gürcan

7- Emine Timuçin

8- Hüseyin Cahit Özden

9- Hüseyin Okandan

10- Deniz Mustafa Çağan

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1- Önder Narin

2- Ercan Aras

3- Ali Rızvan

4- Selver Boztaş

5- Adem Kahveci

6- Murat Yılmaz

7- Cengiz Gençtürk

8- Gökhan Duman

9- Hüseyin Acarı

10- Yusuf Adıyaman

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

3- Adnan İncetoprak

4- Mete Kurt

5- Mülayim Gül Akarsu

6- Ergün Eryılmaz

7- Ertuğrul Yücebaş

8- Kayhan Saraç

9- Mustafa Bozkurt

10- Batuhan Berke Başpınar

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1- Dağıstan Budak

2- Nuran Ergen Kılıç

3- Hasan Daşkın

4- Fadik Temizyürek

5- İzzet Kaplan

6- Rana Berk

7- İhsan Sarıyar

8- Selma Karaman

9- Ali Çelebi

10- Necla Aktay

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1- Bilgin Aslan

2- Nazır Kapusuz

3- İlayda Tok

4- Özlem Demir

5- Sercan Laçın

6- Eren Gürpınar

7- Ahmet İşbilen

8- Beril Karabulut

9- Cevher Özbolat

10- Aysel Duman

YENİLİK PARTİSİ

1- Aziz Aydın

2- Mustafa Acer

3- Muhammed Aslan

4- Levent Teke

5- Şuayip Gülhan

6- Fatih Eymur

7- Bekir Şahin

8- Necip Yılmaz

9- Kazım Zehir

10- Hayati Davut

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1- Fevzi Ender Ferahbaş

2- Nuh Yavuz

3- Mihrap Keskin

4- Zeynep Kopal

5- Mustafa Taşar

6- Meryem Gençer

7- Burak Göl

8- Derviş Mustafa Ağaner

9- Deniz Özaydın

10- Hakan Borazan

MİLLİ YOL PARTİSİ

1- Atakan Acar

2- Caner Boyraz

3- İbrahim Yalçın

4- Ferudun Özcan

5- Erol Güvenç

6- Mehmet Şenaltun

7- Aysel Büyükbaş

8- Bayram Özkan

9- Ziya Akbucak

10- Ebubekir Bilgi

VATAN PARTİSİ

1- Eyup Salahattin Karakaş

2- Gürkan Demir

3- Yiğit Alp Yurdakul

4- Hacı Bekir Özkarcı

5- Erdoğan Demir Yüksek

6- Ali Dadı

7- İbrahim Kani

8- Asiye Işık

9- Hasan Beker

10- Güzide Külah

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- Aşkın Genç

2- Mahmut Arıkan

3- Burhan Bahadır Özsoy

4- Zülküf Arslan

5- Ümit Özer

6- Özgen Aydıncak

7- Ali Çetinkaya

8- Onur Sergen Doğan

9- İbrahim Kaan

10- Niyazi Ünalmış

İYİ PARTİ

1- Dursun Ataş

2- Abdullah İlker Sungur

3- Hüseyin Cengiz Gürbüz

4- Betül Tosun

5- Kazım Yücel

6- Serap Durmuş

7- Süleyman Bozkurt

8- Mehmet Sebati Ataman

9- Sedat Kılınç

10- Belgüzar Kılıç

ZAFER PARTİSİ

1- Serap Altuntaş

2- Şevket Murat Apaydın

3- İsmail Tanrıöven

4- Ahmet Erol

5- Abidin Sağdıç

6- Fatma Metin

7- Can Gümüş

8- Fedakar Sonyürek

9- Ahmet Yiğit

10- Mehmet Furkan Boya

BAĞIMSIZ

1- Vedat Ali Özışık

2- Mutlu Akkaya

3- Ahmet Ülgen

4- Emre Çakmakçi

5- Bilal Bulut