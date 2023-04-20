Kayseri kesinleşmiş milletvekilliği aday listesi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), TBMM 28. Dönem Milletvekilliği kesin aday listesine göre Kayseri'de 5'i bağımsız toplam 205 aday milletvekili seçilebilmek için yarışacak. Kayseri nüfusuna göre Meclis'e 10 milletvekili gönderecek.
- 20.04.2023 18:09
- Güncelleme: 20.04.2023 18:09
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Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri’ne sayılı günler kaldı. Adaylar seçim çalışması yürütürken YSK da seçim takvimini işletmeye devam ediyor. YSK bugün, partilerin verdiği milletvekili aday listelerindeki incelemesini tamamladı ve kesin aday listesini açıkladı. İl il kesin aday listesine göre Kayseri’den 20 parti milletvekilliği seçiminde pusuladaki yerini alacak. Kentte 5 de bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bağımsızlar ve her partiden 10 isim olmak üzere toplam 205 aday, milletvekili seçilebilmek için yarışacak.
Kayseri’de toplam 3 bin 170 seçim sandığı kurulacak ve 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak.
YSK tarafından açıklanan partilerin ve bağımsızların Kayseri kesinleşmiş aday listesi şu şekilde:
MİLLET PARTİSİ
1- Mustafa İdiz
2- Osman İkinci
3- Mehmet Sümer
4- Hayrettin Cengiz
5- Nadi Kaynak
6- Hasan Öztürk
7- Menduh Tokyay
8- Eda Pınarbaşı
9- Ahmet Yarılkaya
10- Ömer Ulutekin
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
1- Süreyya Arcan Kara
2- Yakup Timur
3- Arif Duran
4- Nuran Türel
5- Furkan Azat Erdem
6- Nurullah Arslan
7- Azime Kurt
8- Selami Catar
9- Eyüp Akın
10- Enes Ataş
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
1- Ali Rıza Aydın
2- Sevda Çiçek
3- Fatma İplikci
4- Havise Atlıhan
5- Nezihe Özdemir
6- Berkan Karakaya
7- Muhammed Bayram
8- Murat Karakaya
9- Melih Can Gökmenoğlu
10- Berfin Gişioğlu
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
1- Ogün Duran
2- Pınar Avcı
3- Mehmet Ceran
4- Berkan Derun
5- Umut Kuruç Kılçer
6- Başak Odabaş
7- Suphan Sucuğ
8- Songül Ok Çataltepe
9- Bilgütay Hakkı Durna
10- Ozan Keçeci
SOL PARTİ
1- Tebessüm Zeril Özdağ
2- İldeniz Köksal
3- Ahmet Samed Mutlu
4- Yusuf Can Coşkun
5- Mehtap Kaya
6- Cem Tolga Yıldız
7- Özge İnal
8- Ali Özülke
9- Mesut Kaan Aktop
10- Mert Akyüz
GENÇ PARTİ
1- Eyüp Kutay
2- Ahmet Duvan
3- Mehmet Güven
4- Ergün Savrum
5- Eser Yılmaz
6- Mesut Erbay
7- Ergun Erdoğan
8- Yasin Altıparmak
9- Mustafa Sarıduman
10- Mehmet Beder
MEMLEKET PARTİSİ
1- Hasan Çetin
2- Furkan Ahmet Tecer
3- Beyza Şahin
4- Tunahan Önder
5- Yusuf İhsan Atasun
6- İsmail Furkan Altan
7- Ali Kerem Yağcıoğlu
8- Nuri Furkan Sarı
9- Yasir Çakmak
10- Yılmaz Altın
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
1- Hakan Satılmış
2- Atilla Öniz
3- Murat Kelek
4- Ercan Yozgat
5- Fatih Koç
6- Ahmet Yıldız
7- Ramazan Güneş
8- Cengiz Göksün
9- Bünyamin Mert
10- Gazi Karataş
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- Hulusi Akar
2- Ayşe Böhürler
3- Şaban Çopuroğlu
4- Murat Cahid Cıngı
5- Sayın Bayar Özsoy
6- Mahmut Gürcan
7- Emine Timuçin
8- Hüseyin Cahit Özden
9- Hüseyin Okandan
10- Deniz Mustafa Çağan
YENİDEN REFAH PARTİSİ
1- Önder Narin
2- Ercan Aras
3- Ali Rızvan
4- Selver Boztaş
5- Adem Kahveci
6- Murat Yılmaz
7- Cengiz Gençtürk
8- Gökhan Duman
9- Hüseyin Acarı
10- Yusuf Adıyaman
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy
3- Adnan İncetoprak
4- Mete Kurt
5- Mülayim Gül Akarsu
6- Ergün Eryılmaz
7- Ertuğrul Yücebaş
8- Kayhan Saraç
9- Mustafa Bozkurt
10- Batuhan Berke Başpınar
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
1- Dağıstan Budak
2- Nuran Ergen Kılıç
3- Hasan Daşkın
4- Fadik Temizyürek
5- İzzet Kaplan
6- Rana Berk
7- İhsan Sarıyar
8- Selma Karaman
9- Ali Çelebi
10- Necla Aktay
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
1- Bilgin Aslan
2- Nazır Kapusuz
3- İlayda Tok
4- Özlem Demir
5- Sercan Laçın
6- Eren Gürpınar
7- Ahmet İşbilen
8- Beril Karabulut
9- Cevher Özbolat
10- Aysel Duman
YENİLİK PARTİSİ
1- Aziz Aydın
2- Mustafa Acer
3- Muhammed Aslan
4- Levent Teke
5- Şuayip Gülhan
6- Fatih Eymur
7- Bekir Şahin
8- Necip Yılmaz
9- Kazım Zehir
10- Hayati Davut
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
1- Fevzi Ender Ferahbaş
2- Nuh Yavuz
3- Mihrap Keskin
4- Zeynep Kopal
5- Mustafa Taşar
6- Meryem Gençer
7- Burak Göl
8- Derviş Mustafa Ağaner
9- Deniz Özaydın
10- Hakan Borazan
MİLLİ YOL PARTİSİ
1- Atakan Acar
2- Caner Boyraz
3- İbrahim Yalçın
4- Ferudun Özcan
5- Erol Güvenç
6- Mehmet Şenaltun
7- Aysel Büyükbaş
8- Bayram Özkan
9- Ziya Akbucak
10- Ebubekir Bilgi
VATAN PARTİSİ
1- Eyup Salahattin Karakaş
2- Gürkan Demir
3- Yiğit Alp Yurdakul
4- Hacı Bekir Özkarcı
5- Erdoğan Demir Yüksek
6- Ali Dadı
7- İbrahim Kani
8- Asiye Işık
9- Hasan Beker
10- Güzide Külah
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- Aşkın Genç
2- Mahmut Arıkan
3- Burhan Bahadır Özsoy
4- Zülküf Arslan
5- Ümit Özer
6- Özgen Aydıncak
7- Ali Çetinkaya
8- Onur Sergen Doğan
9- İbrahim Kaan
10- Niyazi Ünalmış
İYİ PARTİ
1- Dursun Ataş
2- Abdullah İlker Sungur
3- Hüseyin Cengiz Gürbüz
4- Betül Tosun
5- Kazım Yücel
6- Serap Durmuş
7- Süleyman Bozkurt
8- Mehmet Sebati Ataman
9- Sedat Kılınç
10- Belgüzar Kılıç
ZAFER PARTİSİ
1- Serap Altuntaş
2- Şevket Murat Apaydın
3- İsmail Tanrıöven
4- Ahmet Erol
5- Abidin Sağdıç
6- Fatma Metin
7- Can Gümüş
8- Fedakar Sonyürek
9- Ahmet Yiğit
10- Mehmet Furkan Boya
BAĞIMSIZ
1- Vedat Ali Özışık
2- Mutlu Akkaya
3- Ahmet Ülgen
4- Emre Çakmakçi
5- Bilal Bulut