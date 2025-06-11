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Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran'da yapılacak

Kayseri Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Altun il seçmelerinin 18-19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran'da yapılacak

Milli takım eski sporcusu ve antrenörü Mehmet Altun, Kick Boks Kayseri İl Temsilciliği görevine getirildi. Özel kulübünde ve milli takımda sporcu yetiştirmeye devam eden ve Kayseri İl Temsilciği görevini de yürüten Mehmet Altun, 18 - 20 Haziran tarihleri arasında il seçmeleri yapacaklarını açıkladı. Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Altun, “ Ben 1987 yılında Kayseri’de doğdum. Kick Boksa 10 yaşında başladım. Bu branşta Avrupa ve dünya derecelerim var. Uluslararası arenada birçok madalya kazandım ve Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Sporculuk dönemim oldukça güzel geçti. Milli takımlarda yer aldıktan sonra, 2010 yılından bu yana aktif olarak milli takım teknik direktörlüğü ve başantrenörlüğü yaptım. Milli takımın çeşitli kademelerinde antrenörlük görevlerinde bulundum. Güzel bir ekip kurduk ve çocuklara çok kaliteli eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra, Kayseri’de Kick Boks İl Temsilcisi oldum. Yakın zamanda Kayseri’de bir il seçmemiz olacak. Tüm Kayseri halkını, 18-19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu organizasyona davet ediyoruz. Herkesi bekleriz, inşallah” diye konuştu.

Haber Merkezi

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