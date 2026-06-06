Kayseri Kick Boksçuları Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı
Antalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Kayseri'den katılan sporcular, uluslararası arenada adeta fırtına estirdi.
43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun mücadele ettiği dev organizasyonda Kayserili sporcular, toplam 9 madalya kazanarak şehrin adını zirveye taşıdı.
Altın Madalyalar Kayseri’ye Geldi
- Olcay İrem Çelik (-55 kg)
- Ahmet Cafer Uysal (-63 kg)
Her iki sporcu da rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.
Gümüş ve Bronz Başarıları
- Şükran Hilal Keklik, Ceylin Güneş ve İlker Karagöz gümüş madalya ile kürsüye çıktı.
- Ahmet Eren Boyraz, Efe Rahim, Hatice Azra Öztürk ve Rabia Gizem Gül ise bronz madalya kazanarak Kayseri’nin başarı hanesine katkı sundu.
Antrenörlerin Emeği
Şampiyon sporcuların antrenörlüğünü Mehmet Altun üstlenirken, Rabia Gizem Gül’ü Nurten Kurt, diğer dereceye giren sporcuları ise İlker Karagöz çalıştırdı.
Kabakcı’dan Tebrik
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Kabakcı, “Kayseri’nin spor alanında her geçen gün daha büyük başarılara ulaştığını görmek gurur verici” dedi.