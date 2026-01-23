Kayseri Kırsalına 109 milyon liralık kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “merkez–kırsal ayrımı olmadan hizmet” anlayışı doğrultusunda, kırsal mahallelerde yol konforunu kalıcı hale getirecek önemli bir altyapı hamlesine imza attı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, mahalle içi stabilize yollar modern ve uzun ömürlü kilitli parke ile yenilendi.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 290 bin 917 metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilitli parke döşeme çalışmaları için 85 milyon 928 bin 962 TL kaynak kullanıldı. Yapılan yatırımla birlikte kırsal mahallelerde toz, çamur ve bozulma gibi sorunlar ortadan kaldırılarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlandı.

Büyükşehir Üretti, İlçelere Sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kilitli parke çalışmalarında kendi üretim gücünü de devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri’nde, 22 milyon 995 bin 720 TL maliyetle 87 bin 105 metrekare kilitli parke üretildi. Üretilen parkeler ilçe belediyelerine verilerek, kırsal mahalle yollarında kullanıldı.

Böylece hem doğrudan döşeme çalışmaları hem de ilçe belediyelerine sağlanan parke desteğiyle birlikte, Kayseri genelinde kilitli parke yatırımlarının toplam tutarı 108,9 milyon TL’yi aştı.

Başkan Büyükkılıç: “Kırsalda Yol, Hayat Kalitesidir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Şehir merkezimizde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısını yapıyoruz. Kırsalda yol; ulaşım, üretim ve yaşam kalitesidir. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendiren, üretim odaklı ve sürdürülebilir yatırımlarını sürdürecek.