Kayseri Kırsalında Gençler ve Çocuklar için 97 Milyon TL'lik Yatırım

Çocuk Oyun Alanları

Büyükşehir Belediyesi, 76 çocuk oyun grubunu çeşitli ilçelerde hizmete sundu. Bu oyun alanları, Bünyan, Develi, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar gibi ilçelerde yer alıyor. Toplam maliyeti 48 milyon 697 bin TL olan bu projeler, çocukların eğlenceli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesini amaçlıyor.

Spor Sahaları

Ayrıca, 30 spor sahası da ilçelere kazandırıldı. Bu sahalar, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla inşa edildi. Spor sahalarının bulunduğu ilçeler arasında Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar yer alıyor. Bu projelerin toplam yatırım maliyeti 48 milyon 931 bin TL olarak hesaplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarla birlikte spora ve gençlere verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. 2024 Avrupa Spor Şehri unvanını kazanarak ve 2025 yılında Dünya Spor Başkenti adaylık sürecini başlatarak, kentin spor alanındaki gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.