Kayseri Kitap Fuarı 8'inci kez kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl 8'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 17-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, milyonlarca kitabı ve yüzlerce yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

Türkiye’nin en büyük kitap organizasyonları arasında yer alan fuar, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenecek. 17 Nisan’da başlayacak etkinlik, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yılki fuar, merhum akademisyen ve yazar İlber Ortaylı anısına ithaf edildi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yayınevi ve yazar yer alırken, milyonlarca eser kitapseverlerle buluşacak. Söyleşiler ve imza günleriyle zenginleşecek programda, Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları okurlarıyla bir araya gelecek.
Ayrıca Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri de fuar alanında kuracakları stantlarla vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

