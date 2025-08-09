  • Haberler
Kayseri Kızılay'dan geliri öğrencilere yararına kermes

Hunat Ok Burcu'nda düzenlenen kermeste konuşan Kayseri Kızılay Kadın Kolları Başkanı Aynur Kuş, 'Bugün burada elde etmiş olduğumuz gelir, okullar açılmadan önce ne kadar çok öğrenciye ulaşırsak bizi o kadar mutlu edecek' dedi.

Hunat Mahallesinde bulunan Ok Burcu’nda Kızılay Kayseri Kadın Kolları tarafından geliri öğrencilere gidecek kermes düzenlendi. Burada konuşan Kayseri Kızılay Kadın Kolları Başkanı Aynur Kuş, kermes gelirleriyle öğrencilere yardımda bulunmak istediklerini belirtti. Kuş, "Bugün burada birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Gönüllülerimizle beraber yapmış olduğumuz ürünleri satışa çıkarttık. Aynı zamanda hanımlarımızla beraber gözleme yapıyoruz. Bugün burada elde etmiş olduğumuz gelirle de okullar açılmadan önce ne kadar çok öğrenciye ulaşırsak bizi o kadar mutlu edecek. Kırtasiye yardımında bulunmak istiyoruz. Bu sayımızı artırmak en büyük hedefimiz. İki haftada bir bunu, okullar açılıncaya kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Kendi yaptığımız sepetleri satıyoruz. Bizzat zaten kendi ellerimizle döktüğümüz sabunlarımız, yeleklerimiz, örgülerimiz bunları satışa çıkardık" diye konuştu.

