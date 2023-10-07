Kayseri Kızılay, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlik düzenledi

Kayseri Kızılay, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüşe Kızılay temsilcileri, gönüllüleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Kartal Şehitliği’nden başlayan yürüyüş etkinliği, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kızılay Ok Burcu İletişim Merkezi’nde tamamlandı. Yürüyüş öncesinde şehitler adına dualar okunurken etkinlik sonunda da katılımcılara çay ve çorba ikramları yapıldı.

Dünya Yürüyüş Günü adına toplandıklarını belirten Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, “Yürümek; sağlık, çevreye saygı ve insanlarla bir araya gelmek demektir ve Kızılay olarak bunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle Kayseri Kızılay’daki gençliğimiz, gönüllülerimiz, yönetimimiz ve halkımızla yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah bu tip etkinlikleri sürdüreceğiz, bu ayın sonunda Kızılay Haftası sebebiyle geniş çaplı bir program yapacağız” dedi.

Etkinliğin bir bakımdan sağlıkta farkındalık oluşturmak adına amaçlandığını söyleyen Kızılay Gönüllüsü Enes Erdoğan, “Dünya Sağlık Örgütü Yürüyüş Günü sebebiyle Kızılay olarak bir yürüyüş gerçekleştirdik. Birçok gönüllümüz katıldı, birçok yaş grubundan insanlar da vardı. Bu yürüyüş vesilesiyle de Dünya Yürüyüş Günü’nü de anmış olduk. Bu etkinliğin amacı da insanlarda farkındalık oluşturmaktı, birçok uzman doktor da insanların günlük 30 dakikalık bir yürümesini öneriyor. Yapmış olduğumuz yürüyüş de 30 dakikaya yakındı, bu bağlamda günlük yürüyüş maratonunu da gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.