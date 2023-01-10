Kayseri Kökünü Kurutma Operasyonlarında İlk 4'e girdi
Türkiye genelinde yapılan 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla ilk 4'e girme başarısını gösterdi.
- 10.01.2023 12:17
- Güncelleme: 10.01.2023 12:31
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Türkiye genelinde yapılan ’Kökünü Kurutma’ operasyonlarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla ilk 4’e girme başarısını gösterdi.
Türkiye genelinde 24 ilin yaptığı Kökünü Kurutma Operasyonlarında; Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 büyük operasyon yaparak uyuşturucu ile mücadelede Türkiye sıralamasında ilk 4 ilden biri olma başarısını sağladı.
Ekiplerce düzenlenen 2 operasyonda toplamda 90 kişi gözaltına alınırken bu şahıslardan 48 kişi ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.