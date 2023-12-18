Kayseri KOM ekipleri, aranan 46 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasınayönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlere başlanıldı.