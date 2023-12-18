Kayseri KOM ekipleri, aranan 46 kişiyi yakaladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.
- 18.12.2023 16:55
- Güncelleme: 18.12.2023 19:06
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasınayönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlere başlanıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN