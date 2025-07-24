Kayseri 'Koramaz Yöresi Kültür ve Hayat'ı Kitaplaştı

Koramaz Yöresinin sosyal ve kültürel atmosferi, özellikle son yüzyıldaki değişimler esas alınarak Eğitimci Yazar Ali Maden tarafından kitaplaştırıldı.

Koramaz yöresinin Dağardı/Ermin Köyü merkeze alınarak, Koramaz havzasında gelişen sosyal ve kültürel değişimlerin tüm yönleriyle anlatıldığı bu eser aynı zamanda Kayseri ve çevresinde bulunan Yörük/Türkmen obalarının ortak hayat hikayelerinin de yansıtıldığı bir çalışma.

Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden olan Koramaz vadisi etrafında şekillenen yaşamın tüm yönleriyle yansıtıldığı bu kitabı, Sahabiye Medresesi içinde bulunan Akabe Kitabevi'nden temin edebilirsiniz.

322 Sayfalık bu eserde, kırsalda süregel yaşamın neredeyse tüm alanlarına temas edilerek, tarımsal yaşam, hayvancılık, sosyal yaşam içindeki düğünler, oyunlar, inanışlar ve modern eğitime evrilen eğitim hayatıyla ilgili çok önemli kültürel değerler kaleme alındı.

Netform Yayınlarından çıkan bu kitabın sayfa ve kapak tasarımı, baskısıyla beraber aynı matbaa tarafından hazırlandı.