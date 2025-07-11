Kayseri, koruyucu aile modelinde pilot il oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Arzu Çıngır, kurum olarak verilen hizmetlerden bahsetti. Müdür Çıngır, 15 kuruluş olduğunu ifade ederek, “15 kuruluşumuz var; çocuk, kadın engelli, yaşlı ancak huzurevimiz yok yakın zamanda temelini atacağız. Özel huzurevi, basımevi, kreşler bunların denetimi, kontrolü, açılması, kapanması da bize bağlı. Kadın konuk evimiz, şiddet önleme merkezimiz var ve işlemlerimiz devam ediyor. Evlat edinme ve koruyucu aile işlemlerimiz il müdürlüğümüz tarafında yürütülüyor. Ekonomik güçlüğü olan ancak ailesinin yanında kalması uygun olan çocuklara SED dediğimiz sosyo-ekonomik destek belli bir eğitime devam ettiği süre boyunca düzenli olarak ödeme yapılan sistem bizim tarafımızdan devam ediyor” diye konuştu.



DOĞUM YARDIMI

Müdür Çıngır, doğum yardımından bahsederek, “Aile yılı ile birlikte doğum yardımımız var. Doğum yardımı önceden bir defaya mahsus olmak üzere 400 ya da 600dü. Şimdi bu değişti. Bir çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapıyoruz. İki çocuk için her ay 6 yaşına kadar bin 500 lira, üçüncü çocuk olduğu zaman her ay düzenli olarak 6 yaşına kadar 5 bin liraya annenin ya da babanın hesabına yatırıyoruz” şeklinde konuştu.

EVLENECEK GENÇLERE VERİLEN YARDIMLAR

Çıngır, yeni evlenecek gençlere verilecen desteklerden bahsederek, ,”Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi projesi kapsamında evlenecek gençler nikah tarihini aldıkları zaman bize geliyorlar ve öncelikle evlilik öncesi eğitim programımız var, aile eğitimi programı. Bu bir paket. Ne yapılacak, iletişim nasıl kurulacak, krize nasıl müdahale edilecek? Çünkü evliliğe başlamadan önce bunları da anlatmamız gerektiği noktasındaydık. Bu çiftler nikah tarihini aldıktan sonraki ayda bizim uğradıklarında 150 bin lira vadesiz kredi verilmektedir. Bu kredi 2 yıl ödemesiz, 2 yıl sonra vadesiz olarak 150 bin liraya ödemeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER

Çıngır, aileye yönelik verilen eğitimlerden bahsederek şunları söyledi: “Yine bu dönemde eğitimlerimiz devam etmektedir. Aile eğitimi kapsamında 119 aile eğitim programı kapsamında 4 bin 341 kişiye aile yılı, bağımlılıkla mücadele eğitimlerimiz verildi. Evlilik eğitimlerimiz 3 bin 358 kişiye verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimimiz 2 bin 468 kişiye verildi. Aslında kadınlara yönelik şiddet değil, biz bunu aileye yönelik şiddet olarak düşünüyoruz. Çünkü ailenin tüm fertleri için geçerli olan bir yasa. Bu eğitimi de 2 bin 468 kişiye verdik.”

‘KAYSERİ PİLOT ŞEHİR’

Müdür Çıngır son olarak koruyucu ailede Kayseri’nin pilot şehir kapsamında olduğunu ve gelecek hafta başlangıç yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hali hazırda 358 tane koruyucu ailemizde, 412 tane korumaya muhtaç çocuğumuz koruyucu ailede hizmet alıyor. Geçici koruyucu aile modelimiz mevcut daha profesyonel, yurt dışındaki gibi olacak. 11 ilde pilot uygulaması yapıldı, 30 ile çıktı. Bu 30 ilden biri de Kayseri. Kayseri için artık hazırlıklarımızı yaptık, gelecek hafta başlangıcı yapacağız. Profesyonel olarak koruyucu aile sistemine geçilecek. Profesyonel aileler olacak, çocuklarımız onların yanında duracak. Sonra koruyucu aileye gidecekleri zaman oradan çocukları ve aileleri birleştireceğiz. Pilot uygulamalarından biri de yine Kayseri olacaktır.”