Kayseri KOSGEB desteklerinde Türkiye 4’üncüsü oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin KOSGEB destekleri kapsamında Türkiye genelinde 4’üncü sıraya yükselerek önemli bir başarıya daha imza attığını duyurdu. Çopuroğlu, “Sanayisi, üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla her zaman öncü şehirlerden biri olan Kayseri’miz, KOSGEB destekleri kapsamında Türkiye genelinde 4. sıraya yükselerek önemli bir başarıya daha imza atmıştır. Bu gurur hepimizindir. KOBİ’lerimizin üretime, istihdama ve ihracata sağladığı katkı, şehrimizin ekonomik dinamizminin en güçlü göstergesidir. KOSGEB desteklerinden etkin şekilde faydalanan girişimcilerimiz ve sanayicilerimiz, Kayseri’nin çalışkan ve vizyoner kimliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı; kamu kurumlarımızın koordinasyonu, iş dünyamızın gayreti ve girişimcilerimizin cesareti sayesinde elde edilmiştir. Özellikle genç girişimcilerimizin ve kadın girişimcilerimizin destek mekanizmalarından daha fazla yararlanması, sürdürülebilir kalkınma açısından son derece kıymetlidir. Kayseri olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehrimizin potansiyelini daha da yukarı taşıyacak her çalışmanın destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle emeği geçen tüm kurumlarımıza, iş insanlarımıza ve girişimcilerimize teşekkür ediyor, Kayseri’mizin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.