Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası

Olay, 7 Mayıs 2026 tarihinde sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Bacağına kene yapıştığını fark eden İ.Ç.(40), Erciyes Üniversitesi Fakülte Hastanesi’ne müracaat etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından kene, bulunduğu yerden çıkartıldı. Gerekli kan tahlili ve tetkiklerin yapılmasının ardından taburcu edilen İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan İ.Ç.; “Çarşamba günü öğle saatlerinde oğlumla birlikte binanın bahçesinde top oynamıştık. Ertesi gün oğlumu okula götürürken bacağımda keneyi fark ettik. Hemen hastaneye müracaat ettim. Gerekli kan tahlilleri yapıldı. Sağlık durumum iyi. Binada ise gerekli ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.