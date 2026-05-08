Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden İ.Ç.'nin(40) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası

Olay, 7 Mayıs 2026 tarihinde sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Bacağına kene yapıştığını fark eden İ.Ç.(40), Erciyes Üniversitesi Fakülte Hastanesi’ne müracaat etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından kene, bulunduğu yerden çıkartıldı. Gerekli kan tahlili ve tetkiklerin yapılmasının ardından taburcu edilen İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan İ.Ç.; “Çarşamba günü öğle saatlerinde oğlumla birlikte binanın bahçesinde top oynamıştık. Ertesi gün oğlumu okula götürürken bacağımda keneyi fark ettik. Hemen hastaneye müracaat ettim. Gerekli kan tahlilleri yapıldı. Sağlık durumum iyi. Binada ise gerekli ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, TÜRKONFED Heyetini Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, TÜRKONFED Heyetini Ağırladı
7 engel grubunu kapsayan Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlendi
7 engel grubunu kapsayan Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlendi
Kocasinan'da Model Mahalle Anlayışıyla Dönüşüm
Kocasinan'da Model Mahalle Anlayışıyla Dönüşüm
'TOFA Gelişim Zirvesi 26' başladı
‘TOFA Gelişim Zirvesi 26’ başladı
Kayseri'de Afetlerde Engellilik Çalıştayı: Türkiye'de bir ilk
Kayseri'de Afetlerde Engellilik Çalıştayı: Türkiye'de bir ilk
Talas Menekşe Siteleri'nin Dönüşümünde Sona Yaklaşıldı
Talas Menekşe Siteleri'nin Dönüşümünde Sona Yaklaşıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!