“Kayseri, küçük illere nazaran çok daha az STK’ya sahip”

Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Genel Sekreteri Cengiz Bıçakçıoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Kayseri’de toplamda bin 580 civarında dernek/vakıf bulunduğunu ve Konya, Gaziantep, Manisa, Samsun gibi illerle karşılaştırıldığında Kayseri’de çok daha az dernek/vakıf olduğunu ifade eden Bıçakçıoğlu, “Kayseri’den çok daha küçük olduğunu düşündüğümüz Samsun’da 2 bin 200 vakıf/dernek bulunuyor. İş dünyası ve dernekler konusunda ayrıntıya indiğimiz sıra Karadeniz ve Ege tarafındaki şehirler Kayseri’nin iki kat üstünde vakıf ve dernek sayısına sahip. Bizde birçok köy derneği var fakat neredeyse tamamı atıl durumda, bu çok büyük bir eksiktir. Örneğin Kayseri içerisinde totalde kaç kilometre şehir içi yol bulunduğunu öğrenmek istediğinizde başvurabileceğiniz tek yer belediyeler ve doğrudan bir bağlantınız yok ise belediyelerden bu bilgileri alamazsınız. Sivil toplum kuruluşları olarak bu duruma el atılması gerekiyor. STK sayısındaki düşüklük sebebiyle bilgi edinimi konusunda bilgi edinimi konusunda büyük eksiklikler mevcut, devlet kurumlarının da bu noktada STK’lara kapılarını açması ve bilginin yayılımını, paylaşımını artırması gerekiyor” şeklinde konuştu.