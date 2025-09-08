Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde Kültürden Uzak Konserler: Onbinler akın etti
Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin hafta sonu düzenlenen konserlerinde Ebru Yaşar ve Kıraç, sahne alarak onbinlerce hayranını Millet Bahçesine çekti. Ancak, bu popüler konserler, kültürel bir etkinlikten ziyade popüler bir şov olarak algılandı.
Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcıların ve otoparkın izdihamı ile dolup taştı, ancak bu durum festivalin kültürel değerini sorgulattı.
Organizasyonun yetersizliği ve kalabalık, etkinliğin ruhunu boğarak, müzikten çok bir kalabalık yönetimi sorununa dönüşmesine neden oldu. Katılımcılar, konserlerin içeriğinden çok, izdihamdan ve kaostan şikayet ederken, bu tür etkinliklerin kültürel bir anlam taşımadığı düşüncesi hâkim oldu. Kayseri, daha anlamlı ve kültürel zenginliği yansıtan etkinlikler bekliyor!