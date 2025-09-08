Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde Kültürden Uzak Konserler: Onbinler akın etti

Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcıların ve otoparkın izdihamı ile dolup taştı, ancak bu durum festivalin kültürel değerini sorgulattı.

Organizasyonun yetersizliği ve kalabalık, etkinliğin ruhunu boğarak, müzikten çok bir kalabalık yönetimi sorununa dönüşmesine neden oldu. Katılımcılar, konserlerin içeriğinden çok, izdihamdan ve kaostan şikayet ederken, bu tür etkinliklerin kültürel bir anlam taşımadığı düşüncesi hâkim oldu. Kayseri, daha anlamlı ve kültürel zenginliği yansıtan etkinlikler bekliyor!