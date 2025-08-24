Kayseri 'Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı. Vali Gökmen Çiçek, 6-14 Eylül’de Kayseri’de düzenlenecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiçek: “Kültür Yolu Festivali için bir kere şehrimizin milletvekillerine özel olarak teşekkür ediyorum. Kültür Yolu Festivali, Kayseri'de yoktu ve bu bizim için çok üzücü bir durumdu. Birçok ilde varken bizde olmaması gerçekten yaralıyordu. Hatta yerel basınımızdan da bazen bununla ilgili serzenişler oluyordu ve bana da bununla ilgili söyleyenler oluyordu. Bir kere bununla ilgili siyasi iradeye teşekkür ediyorum, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bir gün Kültür Bakanımızı ziyaret etmiştik. Biz 'Kültür Yolu Festivali'ni istiyoruz.' dedik. Özellikle Bakan Bey, 'Siyasiler, Kayseri'mizin isteği sizden bu ve Kayseri'de olmaması bizi üzüyor' denildi. Bakanımız da 'Kayserililer bunu hak etti. Kayseri'de Kültür Yolu Festivali olacak' demişti. Kayseri'de Kültür Yolu Festivali geldi, en iyisi geliyor. Şimdi çok detay vermek istemiyorum ama Kayseri'de Kültür Yolu Festivali öyle özellikli bir festival halinde. Hem gelen sanatçılar, hem Kayseri'deki o gün harcanacak kaynak, bütçe; Kültür Bakanımız da Kayseri'yi çok seviyor ve dedi bunu zaten, 'En iyisini yapacağız' dedi. Ve şu an en iyisi yapılmak için çalışmalar yapılıyor. Muhteşem bir festival olacak. Kayseri'mize de yakışıyor, en iyisini yapıyor yapınca da. Ben de heyecanla bekliyorum. En iyi sanatçılar, en iyi söyleşiler, en iyi konferanslar, sergiler, tiyatrolar. Muhteşem bir Kültür Yolu Festivali bizi bekliyor“ ifadelerini kullandı.