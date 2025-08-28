Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen bu festival, adeta yozlaştırıcı popüler kültürün bir yansıması haline gelmiş durumda.

Tasarruf Tedbirlerine Rağmen İnanılmaz Harcamalar

Son iki yıldır, kamu harcamalarında sıkı bir tasarruf uygulaması sürerken, kitap ve kültürle ilgili etkinliklerde ciddi kısıtlamalar getirilmiş durumda. Ancak, bu bağlamda, "Kültür Yolu" adı altında yüz milyonlarca lira harcanarak düzenlenen festival, birçok eleştiriye neden oluyor. Festival, Kayseri ile birlikte farklı tarihlerde 20 ilde gerçekleştirilecek olup, etkinliklerin çoğu popüler sanatçıların konserlerinden oluşacak.

Etkinlikler ve Sanatçılar

Festival kapsamında düzenlenecek 89 etkinlikten çoğu, konserler ve popüler sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek. Fatma Turgut, Soner Sarıkabadayı, Tuğçe Kandemir, Ebru Yaşar, Sedat Anar, Kıraç, Savaş Talha, Orhan Çakmak, Orta Anadolu Müzikali, Hüseyin Yazan, Muhlis Berberoğlu & Erkut Özkan, Bengü, Yüzyılın Türküleri, Cemil Sağyaşar ve Unutulmayan Şarkılar, Yusuf Karagöz, Fatih Koca, Ahmet Şafak, Ömer Faruk Özcan, Sinan Akçıl, Harun Beyaz, Mana İkliminden Damlalar, Hava Kuvvetleri Bandosu ve Cazın Kartalları Orkestrası, Kafkas Rüzgarı, Anadolu'dan Dünya'ya Esintiler, HasSak Ethno-Folk Group, Neydi O Şarkı, Yüzyılın Türküleri gibi isimlerin yanı sıra, Hava Kuvvetleri Bandosu ve Cazın Kartalları Orkestrası gibi gruplar da sahne alacak. Ancak, bu etkinliklerin çoğu, kültürel bir derinlikten yoksun, sadece eğlence amaçlı konserler olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Sanatın Gerçek Yüzü Nereye Gitti?

Kültür Yolu Festivali, kültürü sadece yozlaştırıcı bir popüler kültür olarak gören bir anlayışla şekillenmiş durumda. Gerçek kültürel etkinliklerin ve kitapların yerini alan bu tür organizasyonlar, toplumda kültürel birikimi artırmak yerine, yüzeysel ifsat edici bir eğlence anlayışını pekiştiriyor. Bu bağlamda, Kayseri'de coşkuyla beklenen festivalin, gerçek kültürel değerleri yansıtıp yansıtmayacağı ise büyük bir soru işareti olarak kalıyor.

Kültür ve sanatın derinliği yerine, sadece eğlence odaklı bir yaklaşımın hakim olduğu bu tür festivaller, toplumun kültürel değerlerine ve gelişimine katkı sağlamaktan uzak görünüyor.