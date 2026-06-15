Kayseri Kültür Yolu Gezileri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır başarıyla sürdürülen Kültür Yolu Projesi yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Şehir merkezindeki 45 tarihî yapıyı tek bir yürüyüş rotasında bir araya getiren proje kapsamında vatandaşlar, Roma’dan Cumhuriyet’e uzanan 7 bin yıllık medeniyet mirasını yerinde keşfetme fırsatı bulacak.

Kayseri’nin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yer alan 45 önemli tarihî eseri kapsayan rota, tamamen yürüyerek ziyaret edilebilecek şekilde planlandı. Katılımcılar aynı güzergâh üzerinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait seçkin eserleri görme imkânı bulacak. Kayseri Kalesi ve surlarının gölgesinde başlayacak kültür yolculuğunun ilk durağı, dünyanın ilk tıp fakültesi olarak kabul edilen Gevher Nesibe Darüşşifası olacak

Şehrin “Makarr-ı Ulema” yani “Âlimler Merkezi” kimliğinin en önemli temsilcileri arasında yer alan Sahabiye Medresesi, Hunat Hatun Medresesi ve Hatuniye Medresesi de rotanın durakları arasında bulunuyor.

Kayseri’nin “Müzeler Şehri” vizyonuna katkı sağlayan kültür durakları da Kültür Yolu kapsamında ziyaretçilerini ağırlayacak. Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Millî Mücadele Müzesi ve Veli Altınkaya Basın Müzesi, kentin zengin tarihî ve kültürel birikimini gözler önüne serecek.

Kayseri’nin tarihî ve kültürel mirasını yakından tanımak isteyen vatandaşlar, Kültür Yolu Gezileri için başvurularını Kayseri Kalesi’nde oluşturabilecek. Gezilere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler ise 0 (352) 222 89 00 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kayseri’nin binlerce yıllık tarihine tanıklık etmek ve medeniyetlerin izini sürmek isteyen tüm vatandaşlar Kültür Yolu Gezileri’ne davet edildi.