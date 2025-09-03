  • Haberler
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler

Kayseri'nin kültürel seviyesini artırmak üzere düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivalinde, kültürle uzaktan ve yakından alakası olmayan onlarca popüler sanatçının vereceği konserlerin gölgesinde bir takım söyleşi programları da düzenleniyor.

Osman GERÇEK
Popüler sanatçıların konserlerinin afiş ve bilbortlarının tüm şehri süslediği Kayseri'de Festival kapsamında Kayseri'de 6 tane de söyleşi programı düzenlenecek.

Onlarca popüler sanatçının yüksek bütçeli konserler vereceği, kamu tasarrufunun hiçe sayıldığı, kültürle ilişkisi kurulmakta zorlanılan Festival kapsamında toplamda 89 etkinlik yer alırken 6 tane de söyleşi düzenlenecek. Öne çıkan popüler sanatçıların verdiği konserlerin gölgesinde, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak festival, 2025’te 20 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olacak.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İÇİN DÜZENLENECEK SÖYLEŞİLER

Edebiyat Tadımı, Kültepe Kazıları, Dijital Kültür Söyleşileri, Züleyha ve Beyhan Budak ile Sınırsız Sohbetler, Moderatör: Sevgi Deniz Konuşmacı: Necmettin Nursaçan, Moderatör: Işıl Açıkkar, Konuşmacı: Nihat Hatipoğlu isimli 6 adet söyleşi 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kayseri'nin çeşitli noktalarında düzenlenecek.

Haber Merkezi
