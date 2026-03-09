Kayseri Kutsal Emanetler Sergisi'nde 'Mekan' Krizi

99 Parça Kutsal emanetlerin sergileneceği, bir buçuk milyonluk Kayseri'de uygun mekan bulunamayınca, bu mübarek eserlerin bir balo salonunda sergileniyor olması tepkilere neden oluyor.

Ramazan ayı dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 ilde düzenlenen 99 parça kutsal emanet Kadir Gecesi'nde Kayseri'de sergilenecek.

Kayseri'nin en popüler düğün ve balo salonlarından birisi olan, isteğe göre alkol servisinin yapıldığı Flamingo Delüks Balo Salonu'nda bu kutsal emanetlerin sergilenecek olması bir kısım vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kabe ve Nübüvvet hatırası bir kısım eserlerin alkollü bir balo salonunda sergileniyor olmasından rahatsızlık duyan vatandaşlar, gazetemizi arayarak tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

Konuyla ilgili görüştüğümüz yetkililer, tramvay güzergahına yakınlığı ve ulaşım kolaylığından dolayı buranın tercih edildiği, Kayseri'de başka uygun bir mekan bulunamadığını ifade ettiler.

Camiler, Medreseler ve Fuarlar kenti olan Kayseri'de Kitap Fuarı'nın yapıldığı Fuar alanındaki Dünya Ticaret Merkezi'nin en uygun mekan olduğunu orada neden yapılmadığını merak eden vatandaşlar, böyle bir mübarek serginin neden özel bir Balo salonunda yapıldığına anlam veremiyorlar.

Ankara'dan gelen müze ve sergi uzmanlarının kriterlerine göre; gelecek eserlerin hacımlı olması, salonun tır giriş ve çıkışına uygun olması, salonda yangın tertibatının ve güvenlik önlemlerinin mevcut olması, tramvay güzergahına yakın olması ve bilinir olması gibi özelliklere uygun olduğu ifade edilen  Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracısı konumunda olan Flamingo Delüks Balo Salonu'nda ücretsiz olarak yapılmasına karar verilmiş.

Bu gerekçeler bir yana Kayseri'de ilk kez sergilenecek olan 99 parça kutsal emanetin maneviyatını rencide edecek mekan problemi kalpleri incitici mahiyette tezahür edeceğe benziyor.

 

 

Haber Merkezi

