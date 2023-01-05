Kayseri Kuyumcular Odası Bilgileri

Kayseri altın fiyatları bilgileri tarihi kökeni ile de merak edilen konuların arasında yer almaktadır. İletişim bilgileri ve adresi sayesinde Kayseri Kuyumcular Odası'na ulaşmak mümkün hale gelmektedir. 

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  • 05.01.2023 15:41
  • Güncelleme: 05.01.2023 15:41
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Kayseri Kuyumcular Odası Bilgileri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri altın fiyatları bilgileri tarihi kökeni ile de merak edilen konuların arasında yer almaktadır. İletişim bilgileri ve adresi sayesinde Kayseri Kuyumcular Odası’na ulaşmak mümkün hale gelmektedir. 

Kayseri Kuyumcular Odası Başkanı

Kayseri Kuyumcular Derneği 1975 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı; beş bin yıllık kuyumculuğun gelişimini ve Türk kuyumculuğunu dünyadaki hak ettiği yere getirin. Kayseri Kuyumcular Odası başkanı Adnan İncetoprak'tır. Tüm Kayseri belediyelerinde faaliyet gösteren birçok kuyumcu ve kuyumcu derneğin kayıtlı üyesidir.

Kayseri Kuyumcular Odası İletişim

Kayseri Kuyumcular Odası iletişim bilgileri;
•    Adres: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. Belediye İş Merkezi Kat: 6 No: 601 38040 Melikgazi / Kayseri,
•    Telefon: 0 (352) 222 71 49
•    Faks: 0 (352) 222 90 51
•    E-mail: [email protected]
•    Web Sitesi: kaysarder org tr olarak bilinmektedir.

Kayseri Kuyumcular Çarşısı

Kayseri Kapalıçarşı, Osmanlı döneminde inşa edilmiştir ve şu anda İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra en büyük ikinci Kapalıçarşı olarak kabul edilmektedir. Restore edilerek günümüze ulaşan tarihi Kapalıçarşı, yerli ve yabancı turistlerle birlikte şehrin ticari kalbinin attığı başlıca mekandır. Kayseri'de bu çarşıdan altın satın alabilirsiniz. Gümüş takılar ve el yapımı takı modellerinin yanı sıra Kayseri'nin meşhur Burmalı bileziği de oldukça popülerdir. 

El yapımı Kayseri Burma, ağırlığı nedeniyle en pahalı takılardan biridir. Burmalı bilezikler ve değerli metal takılar dahil her türlü altın takıyı Kayseri Kuyumcular Çarşısı içerisinde bulabilirsiniz. Kayseri Kuyumcular ve Kuyumcular Derneği, tarihi Kapalıçarşı tüccarları da dahil olmak üzere yüzlerce kuyumcu ve kuyumcuya hizmet vermektedir.

Kayseri Kuyumcular Odası Altın Fiyatları

Yabancı turistler yöresel el yapımı ürünlere büyük ilgi göstermektedir. Kayseri Kuyumcular Odası altın fiyatları; 
•    Çeyrek altın 1832 TL,
•    Yarım altın 3654 TL,
•    Tam altın 7241,93 TL ve
•    22 ayar bilezik 1027,23 TL olarak bilinmektedir. 

Kayseri Kuyumcular Çarşısı’nda Hangi Ürünler Bulunur?

Gümüş işlemeli hediyelik eşyalar, saf altın, 22 ayar altın, Osmanlı altını, pırlanta gibi ürünler bulunur.

Kayseri Kuyumcular Odası Nerede?

Kayseri Kuyumcu Odası Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 No:601, Melikgazi adresinde faaliyet göstermektedir.

Kayseri, geçmişten günümüze İç Anadolu bölgesinin en iyilerini yansıtan, tarihi, kültürel mirası, sanayisi, turizmi, ekonomisi, mimarisi ve sanatsal değerleriyle öne çıkan bir şehirdir. Esnaf, sanatkâr ve tüccara değer veren bu şehirde her gün binlerce kişi Kayseri Kuyumcular Odası hakkında araştırma yapmaktadır. 

Dolar, euro, sterlin ve altın fiyatları hakkında canlı bilgi almak için; https://bedavainternet.com.tr/kac-tl/ adresine tıklayın.
 

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