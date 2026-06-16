Kayseri Lezzetlerinden Mülhem Restoran, Kale İçinde hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hayata geçirilen gastronomi ve kültür projesi KAYTUR Mülhem Restoran’ın Tanıtım Programı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

KAYTUR Mülhem Restoran, Kayseri’nin pastırma, sucuk ve mantı gibi coğrafi tescil almış yöresel lezzetlerini içerisinde barındırıyor. Şehrin gastronomi adına yerel lezzetlerini vitrine çıkacağı restoran, farklı bölümleriyle birlikte yaklaşık 170 kişilik bir kapasiteye sahip. Tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini aynı anda görünür kılan KAYTUR Mülhem Restoran’ın, vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizin değeri olan, 300'lü yıllardan şehrimize kazandırılmış olan bir adeta gerdanlık niteliğindeki kalemizden hep beraber yeni bir hizmetimizi paylaşacağız. Amacımız tarihimizle, kültürümüzü, gastronomimizi bir araya getirmek suretiyle vatandaşlarımızla buluşturmak. Hatırlarsınız, hemen önünde 3 tane yeme içme mekanı vardı ama daha çok rutine hitap eden, şehrimizi ifade etmeyen bir yaklaşımdı. Dedik, bunları hem yapısal olarak burada meydanda gereksiz hem de onlara teşekkür ederek, "Hizmeti inşallah sizler daha farklı yerlerde verebilirsiniz." dedik. Onları oradan böylece kaldırdık. Sonrasında dedik ki, kalenin içinde de 3 tane yeme içme mekanı var ancak bunlar da şehrimizi ifade etmiyor. Malumunuz, Mutfak Sanatları Merkezimiz Kayseri kamuoyunda ve Türkiye'de ya da hatta dışarılarda bile kendisinden ses getiren bir anlayışıyla şu anda hizmetini veriyor. Ama bu güzel, profesyonelce hizmetin yanında halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği, fiyat dengesi bağlamında da içine sinecek bir yaklaşımda bir mekan olsun, aynı zamanda da Kayseri tatlarını malumunuz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kadim medeniyetler şehri ve buradan gelen coğrafi işaretlerimizi içeren tatlarımızı rahatlıkla uygun koşullarda erişeceği bir alan, bir yer, mekan... Rastgele yapı yapamıyoruz buraya, haklı olarak. Malumunuz, tarihi doku, restorasyonu yapılmış, korumamız kollamamız lazım. Kuruldan da hiçbir zaman bir izin almadan çivi dahi çakamıyoruz. Projelendirdik, kurulumuza arz ettik, kurulumuz kabul etti ve daha önceki burada 3 tane mekanın olduğu yeri günün koşullarına uygun, göz zevkimize hitap edeceğine inandığım ve "Mülhem" dedik. Mülhem ne diyorlar? Mülhem, "ilham veren" demek. Dolayısıyla yeme içme kültürü bağlamında bize ilham veren bir mekanı hayata geçirdik. Gurbetçi mevsimine da denk getirdik. Kayserili hemşehrilerimiz buradan hem yararlansın hem böylece tanıma fırsatı bulsun dedik. Kısacası, burada çok güzel bir mekanda, nezih bir ortamda tebessümle, güler yüzle kardeşlerimizin hizmet vereceği, Kayseri'yi ifade edecek olan hem mekan olarak hem de yeme içme ürünleri, kültürleri olarak güzel bir mekana imza attığımızı zannediyorum” ifadelerini kullandı.