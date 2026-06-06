Kayseri Lisesi’nde mezuniyet heyecanı

Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleşen programa AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar ve Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, mezunlar, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili ve Kayseri Lisesi mezunu Hulusi Akar, “Buradaki en önemli konu eğitim ve öğretim. İşin bir öğretim bir de eğitim kısmı var. Bu konuda da bizim çok ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin, gençlerin yeni nesillerin eğitime ve öğretime geleceğe hazırlanması gerekiyor. Ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve uluslararası ortamda gücünü kuvvetini toplaması demek eğitim demektir. Bu konuda da lisemiz kendisine düşen görevi yapıyor. Öğrencilerimiz için bugün bir son değil, bir anlamda hayatlarının yeni bir boyuta geçmesi ve bir nevi başlangıç. Dolayısıyla biz kendilerini 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyoruz ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, mezun oğlan gençleri Erciyes Üniversitesi’ne davet ederken, “Mezunlarımız çok uzaklarda üniversite aramasınlar, Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitesi Erciyes Üniversitesi’miz hemen yanı başlarındadır. Bu konuda sizin tercih dönemlerinde yanınızda olmak isteriz. Ben bu manada sağlıklı bir sınav dönemi geçirmenizi arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu da Kayseri Lisesi’nin tarihi hakkında bilgiler vererek, “133 yıl önce Kayseri Lisesi eğitim ve öğretimine başladı. 133 yıldan bugüne kadar ilim ve bilimi şiar edinerek her öğrenci, Kayseri Lisesi’nin nura koşan gençleri kendi üzerine düşeni, vatanı, milleti, bayrağı için canını esirgemeden ortaya koymuş ve değerlendirmiştir. Bu süreç bundan sonrada aynı fedakarlıkta devam edecektir. Yunanlılar Ankara’ya yaklaştıklarında 24 Temmuz 1921 tarihinde TBMM’de meclisin Kayseri’ye taşınması kararı alınmıştır. Taş Mektebin özel bir bölümü meclis için ayrılmış ve meclisten gelen makinalar ve diğer teçhizatlar yerleştirilmiştir. Yine meclisin aldığı kararla Ankara Lisesi ve Kayseri Lisesi, Kayseri Lisesi çatısı altında toplanması kararı alınmıştır. Sakarya Savaşı’nda büyük bir zafer elde edilince meclisin yeniden Ankara’da kalmasına karar verilmiştir. Ancak Ankara Lisesi ve Kayseri Lisesi, Kayseri Lisesi çatısı altında birleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri Fen Lisesi Müdürü Kemal Mucuk da mezun olan öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi bir gösteri sunarken, mezuniyet töreni yapıldı.