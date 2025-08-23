23 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan gönüllü Kayseri Lisesi öğrencileri mezun olamadan şehit oldular. Bugün mezun olamadıkları o lise müzeye çevrilmiş, hatıraları yaşatılmaktadır. Milli Mücadele Müzesi Müze Müdürü Serkan Kaya, mezun olmadan şehit olan öğrenciler hakkında konuştu. Kaya, “Kayseri Lisesi, Kayseri Sultanisiyken 1921 yılında maalesef çok acı bir olay yaşıyor. Ülkemiz birçok yerde işgal altında. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi çetin bir hızla devam ederken, Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyorlar ve maalesef geri dönemiyor, şehit oluyorlar. Onların anısına müzemizde bir mekan, sergi alanı oluşturuluyor. Burası da okulda kalan öğrencilerin diplomaları, şehitlerin diplomaları, anısına replikaları sergileniyor. Ziyarete gelen misafirler burayı görerek, şehitlerimizi yad ediyorlar” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Lisesi’nin tarihi hakkında bilgiler veren Müze Müdürü Kaya, Kayseri Lisesi isminin 1923 yılında alındığını belirtti. Kaya, “Kayseri Lisesi 1893 tarihinde Kurşunlu Camii civarında bulunan Seyfullah Efendi Konağı'nda eğitim hayatına başlıyor. Yapı talep çok fazla olunca yetersiz hale geliyor ve içinde bulunmuş olduğumuz bu binanın boş arsası alınıyor ve 1903 tarihinde neoklasik üslupta bu bina tek katlı olarak eğitim hayatına başlıyor. Yapı yine yetersiz halde kalınca yani talep çok fazla olunca, 1916 yılında ikinci kat ekleniyor ve bugünkü bu halini almış oluyor. 1915 yılında ‘Kayseri Sultanisi’ olarak ismi değiştiriliyor. 1923 yılında ise Marif Sistemi ile beraber ‘Kayseri Lisesi’ adını alıyor. O zamandan bu yana da Kayseri Lisesi olarak eğitim hayatına devam ediyor” şeklinde konuştu.