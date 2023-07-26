Kayseri Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Maden'in cenaze töreni ertelendi

Kayseri Fen Lisesi'nde bir dönem Coğrafya öğretmeni olarak görev yapmış olan Avukat Mustafa Maden hayatını kaybetti. Merhum Maden'in bugün yapılacak olan cenaze töreni ertelendi. 

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  • 26.07.2023 19:44
  • Güncelleme: 26.07.2023 19:44
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Kayseri Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Maden'in cenaze töreni ertelendi

Kayseri Fen Lisesi’nde bir dönem Coğrafya alanında öğretmenlik yapan 76 yaşındaki Mustafa Maden hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Mustafa Maden hukuk fakültesini bitirerek 1994 yılında avukat olarak hayatına devam etti. Bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il yöneticisi olarak görev alan Avukat Mustafa Maden’in Yeşilhisar’da yapılacak olan cenaze töreni yarına ertelendi.

Kayseri Barosunun cenaze töreninin ertelenmesiyle ilgili yayımladığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli meslektaşlarımız Av. Mustafa Maden’in cenaze töreni 27.07.2023 (yarın) tarihine ertelenmiş olup, saat ve yer bilgisi yarın ayrıca bildirilecektir.”

1ha

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