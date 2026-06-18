‘Kayseri lojistik üssüyle afet anında uçaklar 15 dakika içinde yüklenmeye başlayacak’

AFAD Birlik Müdürü Hasan Say Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sivil Toplum programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri’de kurulacak olmasıyla afet anında hızlı müdahale sağlanacağını belirterek, “Türkiye'de ilk, bunun en önemli güzelliklerinden bir tanesidir diyelim, oldukça hızlı müdahaleyi sağlıyor. Biz şunu gördük ki afet bölgesine ne kadar hızlı gidersek, o kadar çok insanımızın hayatını kurtarabiliyoruz. Havaalanı tahsis oldu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nin de yüz akı bir proje. Dünyanın her yerine oradaki birliğimizle, oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçecek ve yine artacak, afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde, nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya C-130 dediğimiz uçaklarımızı yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Bunun içerisinde kurtarma araçları dahil, kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz, personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp, havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Daha sonra afet neredeyse tabii oraya gideceğiz. Ama bu lojistik üs, Türkiye'nin her yerinden gelen kurtarmacıların, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine sevkiyle birlikte bizim kurtarma anlamında gücümüzün de bir yansıması olacak inşallah. Güzel olacak. Kayseri'nin de çok güzel bir projesi olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.