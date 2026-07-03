Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası aşure dağıttı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından bugün Cuma namazı sonrası Hunat Cami önünde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, her yıl düzenli olarak aşure dağıtımını yaptıklarını belirterek, “Muharrem ayı nedeniyle Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yıl da yine etkinliğimiz devam ediyor. Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik paylaşımının bereketi daha da artıracağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yıl 10 bin kişiye aşure dağıtıyoruz” ifadelerinde bulundu.