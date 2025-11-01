Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 2–8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası ile çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikteki amaç ise lösemiye dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve lösemili çocuklara umut olmak olarak belirtiliyor. Bu kapsamda Kayseri’de 2-8 Kasım tarihleri arasında turuncuya boyanacak.

Yapılan açıklamada ise, “Umudun ve dayanışmanın rengi turuncu; lösemili çocuklar için sadece bir renk değil; umudun, dayanışmanın ve yaşam enerjisinin sembolü. LÖSEV bu yıl da “Lösemi Olmak İstemiyoruz” mesajıyla herkesi Turuncu Farkındalık Hareketi’ne katılmaya çağırıyor. Hafta boyunca Türkiye genelinde; okullarda seminerler, üniversitelerde bilinçlendirme etkinlikleri, belediyelerle ortak farkındalık çalışmaları ve gönüllü organizasyonlar düzenlenecek. Bu etkinliklerde erken teşhisin önemi vurgulanacak ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bir kez daha hatırlatılacak. LÖSEV’in çağrısı net: “Bir çocuk için fark yaratmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Turuncu bir kurdele takmak, bir paylaşım yapmak veya bir etkinlik düzenlemek bile bir hayatı değiştirebilir.” Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gönüllü, öğrenciler, öğretmenler ve destekçiler turuncu rengiyle lösemili çocuklara umut olacak” ifadelerine yer verildi.